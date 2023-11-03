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Мария Саккари: это был самый тяжёлый сезон в моей карьере

Мария Саккари: это был самый тяжёлый сезон в моей карьере
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Девятая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари подвела итоги сезона.

«Я действительно считаю, что это был самый тяжёлый сезон в моей карьере. Я не хочу быть строгой к себе. На самом деле, я горжусь собой. Мне удалось завершить сезон в топ-10 третий раз подряд. Не знаю, как у меня это получилось. После US Open я, вероятно, была где-то на 20-м месте в рейтинге. Это просто доказательство того, что я могу добиться успеха.

Сейчас мне нужен хороший перерыв. Предсезонная подготовка будет усердной, потому что другие теннисистки тоже не перестают работать над собой. Чтобы вернуться в тройку лучших, мне нужно сделать ещё один шаг вперёд. Я планирую внести изменения в подготовку, команда меня поддерживает. Я не говорю, что это обязательно сработает, но я постараюсь выйти на свой максимальный уровень. Я не была достаточно подготовлена к финалу сезона, моё физическое состояние сейчас далеко не лучшее. Когда я напряжена, я не могу показывать свой лучший теннис. Но я горжусь сезоном, который провела. С нетерпением жду следующего», — сказала Саккари на пресс-конференции.

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