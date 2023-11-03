Глава WTA: очевидно, игроки недовольны решением провести турнир в Канкуне. Вас услышали

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон в письме ответил на претензии теннисисток по поводу условий на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).

«Во-первых, очевидно, что вы недовольны решением провести турнир в Канкуне. Мы это понимаем, вас услышали. Как я уже говорил, это не то место, в котором мы ожидали оказаться, и решение было принято с учётом множества сложных факторов. Это неидеальное мероприятие. Мы понимаем, что условия являются испытанием для игроков. WTA, конечно, несёт за это ответственность. Я признателен, что вы высказали своё мнение журналистам и отметили прекрасную публику в Канкуне, а также поддержали людей, которые работают на этом турнире.

Что касается недовольства по поводу количества обязательных турниров, мы будем обсуждать возможность пропуска одного из шести «Мастерсов» без санкций. Тема гарантированного заработка и пособий по уходу за ребёнком также будет обсуждаться», — приводит текст письма журналист Джон Вертхейм на своей странице в соцсетях.