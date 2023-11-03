Зверев сыграет на турнире в Софии

Немецкий теннисист Александр Зверев выступит на турнире категории ATP-250 в Софии (Болгария). Об этом сообщается в канале Entry List Updates в соцсети Х (ранее Twitter).

В основную сетку турнира Александр Зверев попал в качестве срочной замены. По правилам ATP, если за неделю до проведения турнира с него снимаются два представителя топ-4 посева и один из них входит в топ-2 посева, организаторы имеют право равноценно заменить этого игрока. Заменяющий игрок тоже должен войти в топ посева.

Турнир Sofia Open пройдёт в столице Болгарии с 5 по 11 ноября. Прошлогодним победителем турнира является швейцарский теннисист Марк-Андреа Хюслер, занимающий сейчас 173-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).