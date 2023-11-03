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Олимпийская чемпионка Белинда Бенчич объявила, что ждёт ребёнка

Олимпийская чемпионка Белинда Бенчич объявила, что ждёт ребёнка
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Олимпийская чемпионка Токио — 2020, 26-летняя теннисистка из Швейцарии Белинда Бенчич сообщила, что они с возлюбленным Мартином Хромковичем ждут первенца.

«В предвкушении появления нашего маленького чуда и не можем дождаться встречи с тобой», — написала Бенчич на странице в соцсетях.

Бенчик и Хромкович начали встречаться в ноябре 2018 года. В 2021 году бывший словацкий футболист вошёл в её команду.

На данный момент Бенчич занимает 14-е место в мировом рейтинге, который возглавляет белоруска Арина Соболенко. Помимо золотой медали в одиночном разряде на теннисном турнире на Олимпиаде в Токио, швейцарская спортсменка завоевала серебро в парном разряде. Её партнёршей на Олимпийских играх — 2020 была швейцарская теннисистка Виктория Голубич.

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