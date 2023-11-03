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Тарпищев: у Хачанова два козыря. Очевидно, что он был фаворитом в матче с Сафиуллиным

Тарпищев: у Хачанова два козыря. Очевидно, что он был фаворитом в матче с Сафиуллиным
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе российского теннисиста Карена Хачанова над соотечественником Романом Сафиуллиным в матче третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

«Было очевидно, что Хачанов фаворит, Сафиуллин подходит ему по стилю игры. У Карена два козыря: подача и плотная игра с задней линии. Сафиуллину приходилось что-то изобретать, но когда тебя прижимают, то тяжело что-то сделать. Так что Хачанов прогнозируемо прошёл дальше», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, в матче 1/4 финала турнира в Париже Хачанов сыграет с шестой ракеткой мира, представителем Греции Стефаносом Циципасом. Соревнования во Франции продлятся до 5 ноября.

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