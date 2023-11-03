Хачанов — Циципас: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала «Мастерса» в Париже

Сегодня, 3 ноября, 15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с шестой ракеткой мира, представителем Греции Стефаносом Циципасом в матче 1/4 финала хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Поединок теннисистов поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Стефанос Циципас в четвертьфинале «Мастерса» в Париже.

Напомним, Циципас ведёт по личным встречам со счётом 6-1. Стефанос выиграл шесть матчей подряд, начиная с двух побед на «Мастерсе» в Шанхае (в 2017 и 2018 годах), но Карен оказался сильнее в их последнем поединке, в 1/8 финала «Мастерса» в Майами этой весной — 7:6(4), 6:4. Соревнования в Париже завершатся 5 ноября. Действующий победитель турнира — датчанин Хольгер Руне.