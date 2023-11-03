Джокович: видел игру Руне и Беккера в шахматы. Когда Борис пришёл к нам, он тоже это ввёл

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович высказался о сотрудничестве датского теннисиста Хольгера Руне с немецким тренером Борисом Беккером.

«Я видел, как они играют в шахматы. Когда Борис пришёл в нашу команду, игра в шахматы была первым, что он ввёл. Думаю, это прекрасный способ сосредоточиться, очистить разум и сконцентрироваться на стратегии. Борис — мой хороший друг, который прошёл со мной через многое. Я рад снова видеть его в туре», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, Беккер объявил о том, что стал тренером Руне, в середине октября. В конце лета, после провала на US Open – 2023, Руне прекратил сотрудничество с известным теннисным менеджером, бывшим тренером легендарной американки Серены Уильямс Патриком Муратоглу.