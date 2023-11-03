Джессика Пегула: когда попала в топ-5 в прошлом году, я сама себя накрутила

Пятая ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о своём прогрессе в этом году.

«Думаю, в прошлом году, когда я вошла в пятёрку лучших, я сама себя накрутила. У тебя в голове появляются мысли, когда поднимаешься на такой уровень. Мне всегда удавалось обыгрывать тех, кто был ниже меня. Но теперь нужно было обыгрывать тех, кто выше, и я постоянно об этом думала. В нынешнем году меня это уже не очень волновало, появилось больше уверенности. Именно поэтому я думаю, что в этом году я смогла выигрывать в матчах с первыми ракетками», — приводит слова Пегулы пресс-служба WTA.

Напомним, Пегула одержала три победы на Итоговом турнире WTA — 2023, который проходит в эти дни в Канкуне (Мексика). Американка обыграла казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину, белоруску Арину Соболенко и гречанку Марию Саккари.