Камельзон: жаль Хачанова, но в победе Циципаса всё справедливо

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова в четвертьфинале «Мастерса» в Париже (Франция). Спортсмен в двух сетах проиграл шестой ракетке мира из Греции Стефаносу Циципасу.

«Я не посмотрел игру, но узнал, что Хачанов проиграл Циципасу. Циципас есть Циципас, рейтинг у них всё-таки разный. Он определяет, кто играет лучше, кто чуть хуже, а кто — совсем хреново. Хачанова отнёс бы ко второй категории. Думаю, что ничего такого в поражении Карена нет.

Циципас принципиально выше стоит по рейтингу, по уровню игры. У него борьба за основной турнир, и он не мог проиграть. Хачанова очень жаль. Но я думаю, что здесь всё справедливо. Жаль, что он не прошёл вперёд и не сделал рывок. Обидно, но жизнь продолжается», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.