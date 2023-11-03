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Андрей Рублёв — Алекс де Минор: текстовая трансляция четвертьфинала «Мастерса» в Париже

Андрей Рублёв — Алекс де Минор: текстовая трансляция четвертьфинала «Мастерса» в Париже
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Сегодня, 3 ноября, состоится матч четвертьфинала «Мастерса» в Париже (Франция), в котором за выход в 1/2 финала поборется российский теннисист Андрей Рублёв, пятая ракетка мира. Его соперником будет 13-я ракетка мира из Австралии Алекс де Минор. Матч запланирован последним, четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Алекса де Минора за выход в полуфинал «Мастерса» в Париже.

Это будет пятая личная встреча Рублёва и де Минора, по победам в противостоянии ведёт австралиец со счётом 3-1. Де Минор побеждал россиянина на харде: в Вашингтоне (2018), Милане U21 (2018) и Роттердаме (2023), — Рублёв же был сильнее на грунте (Монте-Карло-2022).

Париж. 1/4 финала
03 ноября 2023, пятница. 23:05 МСК
Алекс де Минор
13
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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