Дабровски/Рутлифф обыграли Крейчикову/Синякову в группе Итогового турнира WTA

Канадская теннисистка Габриэла Дабровски и её партнёрша по парному разряду представительница Новой Зеландии Эрин Рутлифф, седьмые ракетки мира, одержали победу в матче группового этапа Итогового турнира WTA. В рамках встреч группы Махауаль спортсменки обыграли четвёртых ракеток мира из Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. По ходу матча Дабровски и Рутлифф выполнили два эйса, реализовали три брейк-пойнта из десяти и допустили четыре двойные ошибки. На счету Крейчиковой и Синяковой — одна подача навылет, один реализованный брейк-пойнт из девяти и восемь двойных ошибок.

После трёх матчей на групповом этапе Дабровски и Рутлифф идут на первом месте: они являются единственным дуэтом, который ни разу не проиграл в группе Махауаль.