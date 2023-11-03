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Дабровски/Рутлифф обыграли Крейчикову/Синякову в группе Итогового турнира WTA

Дабровски/Рутлифф обыграли Крейчикову/Синякову в группе Итогового турнира WTA
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Канадская теннисистка Габриэла Дабровски и её партнёрша по парному разряду представительница Новой Зеландии Эрин Рутлифф, седьмые ракетки мира, одержали победу в матче группового этапа Итогового турнира WTA. В рамках встреч группы Махауаль спортсменки обыграли четвёртых ракеток мира из Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. По ходу матча Дабровски и Рутлифф выполнили два эйса, реализовали три брейк-пойнта из десяти и допустили четыре двойные ошибки. На счету Крейчиковой и Синяковой — одна подача навылет, один реализованный брейк-пойнт из девяти и восемь двойных ошибок.

После трёх матчей на групповом этапе Дабровски и Рутлифф идут на первом месте: они являются единственным дуэтом, который ни разу не проиграл в группе Махауаль.

Итоговый чемпионат WTA (Канкун) — парный разряд. Группа Махауаль
03 ноября 2023, пятница. 19:45 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Б. Крейчикова К. Синякова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
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