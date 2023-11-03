Циципас прокомментировал победу над Хачановым на «Мастерсе» в Париже

Греческий теннисист Стефанос Циципас, шестая ракетка мира, прокомментировал свою победу в четвертьфинале «Мастерса» в Париже (Франция). Сегодня, 3 ноября, спортсмен в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира из России Карена Хачанова.

«Как справился с игрой Карена на задней линии? Всё работало отлично, я почувствовал, что могу играть различно. Это отлично — ощущать, что у тебя есть варианты и много путей, которыми ты можешь играть. Это даёт возможность сохранять рост моей игры, стремиться вперёд к большему числу матчей и ценить каждое мгновение, которое встречается на моём пути.

Дроп-шот? Это было прекрасное чувство. Я отлично владел мячом и без колебаний нанёс удар при выходе к сетке. Это приятные удары, которые очень здорово ощущаются на струнах ракетки… Не привык реализовывать матч-пойнт таким образом, но это было приятно», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.

Следующим соперником греческого теннисиста на турнире в Париже будет болгарин Григор Димитров.