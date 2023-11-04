Гауфф с 17 двойными ошибками обыграла Вондроушову на Итоговом турнире WTA

Третья сеяная американка Кори Гауфф обыграла седьмую сеяную чешку Маркету Вондроушову в матче группы Четумаль на Итоговом чемпионате WTA в мексиканском Канкуне — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. Встреча прошла на «Эстадио Парадисус» в «Пласа Кинтана-Роо» и продолжалась 3 часа 46 минут.

Американка сделала три эйса, допустила 17 двойных ошибок и реализовала 8 из 11 брейк-пойнтов. Чешка дважды подала навылет, пять раз ошиблась на подаче и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. Всего Гауфф выиграла 104 очка, а Вондроушова — 101.

Гауфф одержала вторую победу при одном поражении в группе Четумаль. Её выход в полуфинал зависит от результата последней встречи в квартете между Игой Свёнтек и Онс Жабер. Полька с двумя победами и разницей сетов 4-0 уже обеспечила себе выход в полуфинал. У теннисистки из Туниса на данный момент один выигрыш и один проигрыш, разница сетов 2:2 и разница по геймам 13:19. У Гауфф разница сетов 4:3, а геймов — 35:30. Вондроушова проиграла все три матча на турнире.