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Гауфф с 17 двойными ошибками обыграла Вондроушову на Итоговом турнире WTA

Гауфф с 17 двойными ошибками обыграла Вондроушову на Итоговом турнире WTA
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Третья сеяная американка Кори Гауфф обыграла седьмую сеяную чешку Маркету Вондроушову в матче группы Четумаль на Итоговом чемпионате WTA в мексиканском Канкуне — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. Встреча прошла на «Эстадио Парадисус» в «Пласа Кинтана-Роо» и продолжалась 3 часа 46 минут.

Американка сделала три эйса, допустила 17 двойных ошибок и реализовала 8 из 11 брейк-пойнтов. Чешка дважды подала навылет, пять раз ошиблась на подаче и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. Всего Гауфф выиграла 104 очка, а Вондроушова — 101.

Гауфф одержала вторую победу при одном поражении в группе Четумаль. Её выход в полуфинал зависит от результата последней встречи в квартете между Игой Свёнтек и Онс Жабер. Полька с двумя победами и разницей сетов 4-0 уже обеспечила себе выход в полуфинал. У теннисистки из Туниса на данный момент один выигрыш и один проигрыш, разница сетов 2:2 и разница по геймам 13:19. У Гауфф разница сетов 4:3, а геймов — 35:30. Вондроушова проиграла все три матча на турнире.

Итоговый чемпионат WTA (Канкун). Группа Четумаль
04 ноября 2023, суббота. 00:40 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 7 6
7 		6 4 3
         
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
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