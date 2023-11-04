Свёнтек в двух сетах переиграла Жабер и вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA

Сегодня, 4 ноября, состоялся матч в рамках Итогового чемпионата WTA, в котором сошлись представительница Польши Ига Свёнтек (вторая ракетка мира) и туниска Онс Жабер (седьмая ракетка мира). Встреча закончилась победой Свёнтек со счётом 6:1, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час и 9 минут. За это время Ига исполнила одну подачу навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 10 заработанных брейк-пойнтов. В свою очередь, Жабер сделал один эйс, совершила пять двойных ошибок и реализовала один из пяти возможных брейк-пойнтов.

Таким образом, Свёнтек вышла в полуфинал турнира из группы Четумаль, выиграв все три игры. Её соперницами до Жабер были американка Кори Гауфф и чешка Маркета Вондроушова.