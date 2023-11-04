Итоговый чемпионат WTA — 2023: результаты матчей шестого игрового дня

Сегодня, 4 ноября, состоялись три встречи на Итоговом чемпионате WTA – 2023 в Канкуне (Мексика). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В первом матче дня сошлись участницы группы Бакалар белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина. Победу одержала Соболенко со счётом 6:2, 3:6, 6:3 и вышла в полуфинал турнира.

Следом прошла игра в рамках группы Четумаль между американкой Кори Гауфф и чешкой Маркетой Вондроушовой. Гауфф оказалась сильнее со счётом 5:7, 7:6, 6:3 и также стала участницей полуфинала.

Завершающим событием дня стала встреча польки Иги Свёнтек и туниски Онс Жабер. Свёнтек победила со счётом 6:1, 6:2 и стала четвёртой полуфиналисткой чемпионата.