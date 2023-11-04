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Итоговый чемпионат WTA — 2023: результаты матчей шестого игрового дня

Итоговый чемпионат WTA — 2023: результаты матчей шестого игрового дня
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Сегодня, 4 ноября, состоялись три встречи на Итоговом чемпионате WTA – 2023 в Канкуне (Мексика). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В первом матче дня сошлись участницы группы Бакалар белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина. Победу одержала Соболенко со счётом 6:2, 3:6, 6:3 и вышла в полуфинал турнира.

Итоговый чемпионат WTA (Канкун). Группа Бакалар
03 ноября 2023, пятница. 23:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 3
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Следом прошла игра в рамках группы Четумаль между американкой Кори Гауфф и чешкой Маркетой Вондроушовой. Гауфф оказалась сильнее со счётом 5:7, 7:6, 6:3 и также стала участницей полуфинала.

Итоговый чемпионат WTA (Канкун). Группа Четумаль
04 ноября 2023, суббота. 00:40 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 7 6
7 		6 4 3
         
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Завершающим событием дня стала встреча польки Иги Свёнтек и туниски Онс Жабер. Свёнтек победила со счётом 6:1, 6:2 и стала четвёртой полуфиналисткой чемпионата.

Итоговый чемпионат WTA (Канкун). Группа Четумаль
04 ноября 2023, суббота. 05:00 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
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