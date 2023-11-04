Итоговый чемпионат WTA — 2023: результаты матчей шестого игрового дня
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Сегодня, 4 ноября, состоялись три встречи на Итоговом чемпионате WTA – 2023 в Канкуне (Мексика). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
В первом матче дня сошлись участницы группы Бакалар белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина. Победу одержала Соболенко со счётом 6:2, 3:6, 6:3 и вышла в полуфинал турнира.
Итоговый чемпионат WTA (Канкун). Группа Бакалар
03 ноября 2023, пятница. 23:15 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Следом прошла игра в рамках группы Четумаль между американкой Кори Гауфф и чешкой Маркетой Вондроушовой. Гауфф оказалась сильнее со счётом 5:7, 7:6, 6:3 и также стала участницей полуфинала.
Итоговый чемпионат WTA (Канкун). Группа Четумаль
04 ноября 2023, суббота. 00:40 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 4
|3
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Завершающим событием дня стала встреча польки Иги Свёнтек и туниски Онс Жабер. Свёнтек победила со счётом 6:1, 6:2 и стала четвёртой полуфиналисткой чемпионата.
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