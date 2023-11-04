«Я ничему не научился, чувак». Рублёв забавно высказался об истории поражений от Джоковича

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв забавно высказался об истории встреч с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Ведущий на корте: чему ты научился в том, как играть с Новаком Джоковичем?

Рублёв: так я ничему не научился. Четыре раза он меня обыграл почти без каких-либо для меня шансов. Я ничему не научился, чувак (улыбается). Я бы хотел… Посмотрим завтра, возможно, чему-то и научился.

Напомним, Рублёв (5) сразится с Джоковичем (1) за выход в финал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). История личных встреч теннисистов — 4:1 в пользу Джоковича. Единственная победа Рублёва над сербом произошла в финале турнира в Белграде в 2022 году.