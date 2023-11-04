Прошла жеребьёвка турнира в Метце, где сыграют Карен Хачанов и Александр Шевченко

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Метце (Франция), который пройдёт с 5 по 11 ноября.

Посев соревнований возглавил седьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне. Он пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Фабио Фоньини (Италия, WC) – Тьяго Уайлд (Бразилия). Высока вероятность, что Руне снимется с соревнований, так как ранее он отобрался на Итоговый турнир ATP, который начнётся на следующий день после финала Метца.

В основную сетку Метца попали два россиянина Карен Хачанов (3) и Александр Шевченко. Хачанов пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Констан Летьен (Франция) — Q/LL. Первый соперник Шевченко в Метце определится по итогам распределения квалифаеров по сетке.