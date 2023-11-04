Джокович сравнялся с Надалем по рекордному количеству выходов в полуфиналы «Мастерсов»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович в 76-й раз в карьере вышел в полуфинал на турнире серии «Мастерс». Тем самым Новак сравнялся по этому показателю с испанцем Рафаэлем Надалем, теперь им двоим принадлежит данный рекорд.

Джокович добился 76-го полуфинала на последнем в этом сезоне «Мастерсе», которые проходит в Париже (Франция). В четвертьфинальном поединке серб (1) со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:4 обыграл прошлогоднего чемпиона датчанина Хольгера Руне (6).

Теннисисты, наибольшее количество раз выходившие в полуфиналы «Мастерсов»:

1. Новак Джокович (Сербия)/Рафаэль Надаль (Испания) – 76.

2. Роджер Федерер (Швейцария) – 66.

3. Энди Маррей (Великобритания) – 33.

4. Андре Агасси (США) – 32.