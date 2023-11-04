Григор Димитров — о физической форме: чувствую, что могу продолжать прогрессировать

Болгарский теннисист, 17-я ракетка мира Григор Димитров прокомментировал свою физическую и психологическую форму в преддверии полуфинала «Мастерса» в Париже, в котором он сыграет против грека Стефаноса Циципаса.

«В данный момент моё тело отлично держится, это самое главное. С настроем тоже всё в порядке: если я смогу играть так постоянно, и я имею в виду не по ходу матча, а из недели в неделю, то смогу добиться ещё большего. Сегодняшний день ничем не отличался от предыдущего: новый круг с совершенно другим игроком. Каждый день нужно адаптироваться, и это то, что мне удалось сделать за последние несколько дней.

Каждый игрок проживает «золотые годы». И не только относительно своих результатов, но и того, как он чувствует себя в туре. В моей карьере было много взлётов и падений, много успешных и неудачных сезонов. На данный момент я чувствую, что могу продолжать прогрессировать. Это то, что меня очень радует и делает счастливым. Это позволяет мне говорить о том, что следующие несколько лет вполне могут стать «золотыми». Остальное ‒ вопрос последовательности и надежды, что организм выдержит. Мне нечего никому доказывать. Это моя битва. Иногда я пытался что-то доказать, выиграть или победить кого-то конкретного. Сегодня всё, что я делаю, я делаю исключительно для себя», ‒ приводит слова Димитрова портал Punto de Break.

Отметим, в этом году 32-летний Димитров пять раз одержал верх над игроками из топ-5, что соответствует его рекорду в сезоне в 2017 году, когда он дошёл до полуфинала Открытого чемпионата Австралии и выиграл Итоговый турнир ATP.