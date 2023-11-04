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Вероника Кудерметова опубликовала свежие фото с супругом

Вероника Кудерметова опубликовала свежие фото с супругом
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16-я ракетка мира, 26-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях свежие фото с супругом и тренером Сергеем Демёхиным.

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

2023 год получился для Кудерметовой неровным. На турнирах «Большого шлема» Вероника не доходила дальше второго круга. Однако в конце сезона, на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония) россиянка дошла до финала, где со счётом 7:5, 6:1 обыграла американку Джессику Пегулу. Также россиянка в паре с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей стала чемпионкой малого Итогового турнира WTA в парном разряде.

Отметим, что незадолго до этого, в US Open Кудерметова привлекла в команду известного специалиста, бывшего тренера Арины Соболенко и Белинды Бенчич Дмитрия Турсунова.

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