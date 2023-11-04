Фото: Аслан Карацев активно проводит отдых, катаясь на спортивном мотоцикле

Полуфиналист Australian Open – 2021, серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, 35-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев опубликовал в социальных сетях фото с отдыха.

Фото: из личного архива Аслана Карацева

Ранее Карацев снялся с турнира категории ATP-250 в Метце (Франция), который пройдёт с 5 по 11 ноября. Таким образом, Аслан досрочно завершил сезон 2023. До этого Карацев принимал участие в турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия), где в первом круге уступил хорвату Борне Гойо со счётом 3:6, 3:6.

В сезоне-2023 30-летний Карацев не сумел завоевать титулов. Лучшими достижениями Аслана являются выход в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) и финал хардового турнира категории ATP-500 в Токио (Япония).