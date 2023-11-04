Николай Давыденко: я начинаю сомневаться в молодых, в самом теннисе

Бывшая третья ракетка мира в мужском одиночном разряде российский теннисист Николай Давыденко дал интервью, в котором высказался об общем уровне тенниса и разнице между теннисистами разных поколений.

«Я не могу сравнивать уровни тенниса. Игра сейчас другая. Может быть, поэтому Джокович до сих пор обыгрывает молодых? Теннис, в который он играл раньше, не изменился. Но молодые теннисисты не могут против него ничего поставить. Вот это удивляет.

Когда Джокович продолжает их обыгрывать даже в таком возрасте, я начинаю сомневаться в молодых, в самом теннисе. Они все высокие, силовые, физически мощные. Но сам теннис немножко примитивный, прямой, ударный, силовой. Он поменялся, стал не такой умный, как раньше. Сейчас другой теннис, и не знаешь: он суперразвивается или деградирует», — сказал Давыденко в интервью каналу «БОЛЬШЕ!» на YouTube.