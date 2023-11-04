Давыденко — о финале Итогового турнира с Дель Потро: я понял, надо его уничтожить

Экс третья ракетка мира в мужском одиночном разряде, победитель Итогового турнира ATP 2009 года Николай Давыденко рассказал о том, как настраивался на финальный матч турнира против аргентинца Хуана Мартина Дель Потро.

«За три-четыре часа до матча я сказал брату: «Я так устал, так истощился, на максимум. Я не знаю, как я выйду, как я сыграю. Если он мне затянет хоть чуть-чуть игру, я не выдержу три сета. После Федерера меня просто нет».

Я настроился на максимально короткую игру. Вообще, розыгрыши никогда нельзя удлинять. Надо его уничтожить, чем быстрее, тем лучше. Надо набрать очков как можно быстрее, не дать ему шанса даже подумать. Я вышел, сразу настроился: только два сета. И это всё, что я выжал из себя в финале», — рассказал Давыденко в интервью YouTube-каналу «БОЛЬШЕ!».