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«Чем меньше думаешь, тем легче играется». Давыденко дал совет участникам Итогового турнира

«Чем меньше думаешь, тем легче играется». Давыденко дал совет участникам Итогового турнира
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Победитель Итогового турнира ATP 2009 года российский теннисист Николай Давыденко дал совет участникам Итогового турнира, который состоится в Турине с 12 по 19 ноября.

«Чем меньше думаешь, тем легче играется. Пусть теннисисты думают, что будут отдыхать после этого турнира. И голова будет не так забита: «Как? Чего?» Три матча в группе – надо пройти, а уже потом думать, когда будет полуфинал. Пусть играют в своё удовольствие, максимальную игру показывают, выжимают из себя что могут. Всё равно это последний турнир и другого уже нет. Могут уже все свои силы оставить там», — сказал Давыденко в интервью YouTube-каналу «БОЛЬШЕ!».

Напомним, в итоговом турнире ATP примут участие Новак Джокович (Сербия), Карлос Алькарас (Испания), Даниил Медведев (Россия), Янник Синнер (Италия), Андрей Рублёв (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Хольгер Руне (Дания).

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