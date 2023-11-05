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Ольховский — о матче Джокович — Рублёв: это украшение турнира

Ольховский — о матче Джокович — Рублёв: это украшение турнира
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал встречу теннисистов Новака Джоковича (Сербия) и Андрея Рублёва (Россия) в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Париже.

«Очень хороший матч, украшение турнира. И тот и другой показали феноменальный теннис. Рублёв вылезал из разных ситуаций, хорошо подавал, быстро играл. Игра Джоковича тоже вызывала восхищение, он здорово играл на приёме и уверенно держал подачу. Игра была равна, Рублёву не хватило нескольких очков», — цитирует Ольховского ТАСС.

Напомним, трёхчасовой поединок Джоковича и Рублёва завершился победой сербского теннисиста со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 7:5. В финале парижского «Мастерса» первая ракетка мира сыграет с Григором Димитровым (Болгария).

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