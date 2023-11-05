Навратилова призвала к смене руководства WTA из-за условий на Итоговом турнире

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова призвала к смене руководства WTA, главой которого является Стив Саймон.

«Может быть, пришло время для нового руководства. Но лично для меня это женская ассоциация и во главе её было всего три женщины. Я думаю, пришло время. Надеюсь, когда у нас появится новый лидер, это будет женщина. Многие из них подходят для этой работы. Стиву будет трудно оставаться на этой работе.

Принятие этого решения не должно было произойти так поздно в этом году. Была череда плохих решений. В конце концов, Стив Саймон был боссом в течение 9 лет, и вот мы здесь… собираемся приехать в Канкун в сезон дождей? Нельзя надеяться, что на главном мероприятии WTA не будет дождя. Вы должны признать свои неверные решения и после этого сделать какой-то выбор. Нам нужен лидер, который заботится об этих женщинах. Тот, кто заботится о своем благополучии, средствах к существованию и своем психическом здоровье. Кто поймет этих женщин лучше, чем другая женщина?», — приводит слова Навратиловой The Tennis Letter в социальной сети X (ранее твиттер).

Ранее теннисистки пожаловались на условия проведения Итогового турнира WTA в Канкуне.