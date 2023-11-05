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Пегула разгромила Гауфф и вышла в финал Итогового турнира WTA

Пегула разгромила Гауфф и вышла в финал Итогового турнира WTA
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Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в финал Итогового турнира WTA. На стадии полуфинала она обыграла соотечественницу Кори Гауфф со счётом 6:2, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. За это время Пегула сделала одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Гауфф один эйс, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Напомним, в другом полуфинале белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с представительницей Польши Игой Свёнтек.

Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября. Действующей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия, которая в этом году не смогла квалифицироваться на турнир.

Итоговый чемпионат WTA (Канкун). 1/2 финала
05 ноября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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