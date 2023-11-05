Пегула разгромила Гауфф и вышла в финал Итогового турнира WTA
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Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в финал Итогового турнира WTA. На стадии полуфинала она обыграла соотечественницу Кори Гауфф со счётом 6:2, 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. За это время Пегула сделала одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Гауфф один эйс, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Напомним, в другом полуфинале белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с представительницей Польши Игой Свёнтек.
Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября. Действующей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия, которая в этом году не смогла квалифицироваться на турнир.
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