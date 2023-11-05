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Новак Джокович отпраздновал победу над Рублёвым, указав на свой пах

Новак Джокович отпраздновал победу над Рублёвым, указав на свой пах
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович неоднозначно отпраздновал победу над пятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

После матча Джокович, празднуя победу, указал на пах.

Напомним, матч Рублёва с Джоковичем завершился со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу Новака. Напряжённая встреча продлилась ровно 3 часа. За титул в Париже титулованный серб сразится с бывшей третьей ракеткой мира, представителем Болгарии Григором Димитровым.

После победы над Рублёвым Джокович стал первым по процентному числу побед в матчах на турнирах серии «Мастерс». По этому показателю первая ракетка обходит испанца Рафаэля Надаля на 0,1%.

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