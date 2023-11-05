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Анна Калинская вышла в финал Челленджера в Техасе, одолев американку Алисию Паркс

Анна Калинская вышла в финал Челленджера в Техасе, одолев американку Алисию Паркс
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115-я ракетка мира, 24-летняя российская теннисистка Анна Калинская пробилась в финал турнира серии «челленджер», который проходит в Мидленде (США, штат Техас).

В полуфинальном поединке Калинская обыграла 54-ю ракетку мира, 22-летнюю американку Алисию Паркс (3). Встреча теннисисток продлилась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 6:3 в пользу Калинской. Калинская один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Паркс девять эйсов, 12 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За титул в Мидленде Калинская сразится с 27-летней представительницей Хорватии Яной Фетт (198-я ракетка мира).

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