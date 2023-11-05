Глава WTA дважды отказал журналистам давать интервью о проблемах Итогового турнира

Глава WTA Стив Саймон дважды отказался от интервью в прямом эфире во время Итогового чемпионата WTA – 2023, сообщает ряд журналистов. Напомним, соревнования с большими трудностями проходят в Канкуне (Мексика).

Изначально руководство WTA очень долго не объявляло, в каком месте пройдёт Итоговый. О Канкуне стало известно лишь за месяц до старта турнира, в то время как представители ATP-тура знали о месте проведения Итогового ещё в начале сезона.

Далее проявились ошибки WTA в непосредственной организации: лучшие теннисистки мира смогли потренироваться на корте Итогового турнира лишь за день до его старта, так как стадион был не готов к их приезду. Более того, проведение соревнований выпало на сезон дождей в Мексики, из-за чего матчи постоянно прерываются и переносятся.

Также журналисты отмечают, что Саймону предлагали записать интервью не в прямом эфире, но он отказался и от этого.