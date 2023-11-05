Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Глава WTA дважды отказал журналистам давать интервью о проблемах Итогового турнира

Глава WTA дважды отказал журналистам давать интервью о проблемах Итогового турнира
Аудио-версия:
Комментарии

Глава WTA Стив Саймон дважды отказался от интервью в прямом эфире во время Итогового чемпионата WTA – 2023, сообщает ряд журналистов. Напомним, соревнования с большими трудностями проходят в Канкуне (Мексика).

Изначально руководство WTA очень долго не объявляло, в каком месте пройдёт Итоговый. О Канкуне стало известно лишь за месяц до старта турнира, в то время как представители ATP-тура знали о месте проведения Итогового ещё в начале сезона.

Далее проявились ошибки WTA в непосредственной организации: лучшие теннисистки мира смогли потренироваться на корте Итогового турнира лишь за день до его старта, так как стадион был не готов к их приезду. Более того, проведение соревнований выпало на сезон дождей в Мексики, из-за чего матчи постоянно прерываются и переносятся.

Также журналисты отмечают, что Саймону предлагали записать интервью не в прямом эфире, но он отказался и от этого.

Материалы по теме
WTA провалила организацию Итогового. Звонарёва уже несколько дней не может закончить матч
WTA провалила организацию Итогового. Звонарёва уже несколько дней не может закончить матч
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android