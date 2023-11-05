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Видеообзор поражения Андрея Рублёва от Джоковича в полуфинале «Мастерса» в Париже

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович пробился в финал последнего в этом сезоне турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция).

В полуфинальном матче Джокович (1) обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятую ракетку мира российского теннисиста Андрея Рублёва (5) со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 7:5.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

В матче, продолжавшемся 3 часа и 2 минуты, сербский теннисист сделал 17 эйсов, Рублёв ответил 16 подачами навылет. Джокович совершил пять двойных ошибок, в то время как Рублёв сделал это лишь однажды.

За титул в Париже титулованный серб сразится с бывшей третьей ракеткой мира, представителем Болгарии Григором Димитровым.