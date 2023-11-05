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Порыв ветра сломал зонтик, под которым Кори Гауфф сидела на Итоговом турнире WTA

Порыв ветра сломал зонтик, под которым Кори Гауфф сидела на Итоговом турнире WTA
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Забавный инцидент произошёл по ходу первого полуфинального матча на Итоговом турнире WTA – 2023, в котором пятая ракетка мира американка Джессика Пегула разгромила чемпионку US Open – 2023, третью ракетку мира, соотечественнику Кори Гауфф.

Матч американок прерывался из-за сложных погодных условий – дождя и сильного ветра. Во время одного из таких перерывов Гауфф сидела на скамейке под зонтом, укутавшись в полотенце. В это время сильный порыв ветра сломал зонт Кори.

Напомним, встреча Пегула и Гауфф завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Пегулы. За титул чемпионки Итогового Джессика сразится с победительницей встречи Ига Свёнтек (Польша, 2) — Арина Соболенко (Беларусь, 1). Результат данного матча уже должен был быть известен, но поединок перенесли из-за непогоды. Из-за неё же финал Итогового пройдёт в понедельник, а не в воскресенье.

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