Дядя Надаля высказался о возможном выступлении племянника в паре с Алькарасом на ОИ-2024

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», испанца Рафаэля Надаля заявил, что его племянник и Карлос Алакарас могли бы составить отличный дуэт на Олимпиаде в Париже.

«Если Рафаэль будет в хорошей форме, то я думаю, что они смогут составить отличный дуэт на Олимпийских играх. Я предполагаю, что Карлос в любом случае будет в хорошей форме, так что посмотрим. Вполне может быть, что они выиграют олимпийское золото в одиночном или в парном разряде», ‒ приводит слова Тони Надаля портал TennisUpToDate.

В мае этого года Алькарас также заявил, что мечтает сыграть в паре с Надалем на Олимпийских играх 2024 года, но при этом отметил, что они никогда не обсуждали этот вопрос.

«Давайте посмотрим, как он будет себя чувствовать и как у него пойдёт в этом году. Надеюсь, у него всё будет хорошо. Но да, для меня было бы мечтой сыграть с ним в парном разряде».

20-летний Карлос Алькарас ещё не участвовал в Олимпийских играх, в то время как Надаль выигрывал золото в одиночном разряде в Пекине-2008 и в парном разряде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.