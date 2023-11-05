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Кори Гауфф объяснила разгромное поражение от Пегулы в полуфинале Итогового турнира WTA

Кори Гауфф объяснила разгромное поражение от Пегулы в полуфинале Итогового турнира WTA
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Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала разгромное поражение от соотечественницы, пятой ракетки мира Джессики Пегулы в полуфинале Итогового турнира WTA — 2023. Напомним, встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Пегулы.

«Она хорошо играла с ветром – а я нет. Мы обе были в одинаковых условиях. Просто она с ними справилась лучше», — сказала Гауфф после матча.

Матч действительно омрачили плохие погодные условия — в Канкуне (Мексика), где проходит Итоговый турнир WTA, наступил сезон ураганов. Ветер по ходу поединка Джессики и Кори был настолько сильным, что у Гауфф один из таких порывов сломал зонтик.

За титул чемпионки Итогового Джессика сразится с победительницей встречи Ига Свёнтек (Польша, 2) — Арина Соболенко (Беларусь, 1). Результат данного матча уже должен был быть известен, но поединок перенесли из-за непогоды. Из-за неё же финал Итогового пройдёт в понедельник, а не в воскресенье.

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