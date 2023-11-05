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Дарья Касаткина в шутливой манере высказалась о критике организации Итогового турнира WTA

Дарья Касаткина в шутливой манере высказалась о критике организации Итогового турнира WTA
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17-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина в шутливой манере высказалась о проблемах в организации Итогового турнира WTA – 2023, который в данный момент проходит в Канкуне (Мексика).

Итоговый турнир WTA ещё до его старта подвергался жёсткой критике со стороны как игроков, так и экспертов и болельщиков. Среди прочего, проведение Итогового выпало на сезон ураганов в Мексике, из-за этого матчи проводятся в экстремальных погодных условиях и постоянно переносятся. Так финал Итогового в одиночном разряде уже перенесли с воскресенья на понедельник.

«Самое грустное в ситуации, что я не поехала в Канкун, это то, что мы не можем показать вам во влоге, что там происходит», — написала Касаткина в своих социальных сетях.

Напомним, Касаткина уже больше года ведёт личный блог на YouTube, в котором, в частности, показывает внутреннюю «кухню» WTA-тура.

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