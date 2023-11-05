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Джессика Пегула — о финале Итогового чемпионата WTA: я не считаю себя фавориткой

Джессика Пегула — о финале Итогового чемпионата WTA: я не считаю себя фавориткой
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Пятая ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула оценила свои шансы в финале Итогового чемпионата WTA, в котором она встретится с победительницей матча между Ариной Соболенко (Беларусь) и Игой Свёнтек (Польша).

«В конце года мне удалось взять себя в руки. Я устроила себе перезагрузку. В прошлом году было не очень приятно уезжать с Итогового, не выиграв ни одного матча. Рада, что сейчас мне удалось переломить ситуацию. Я нашла способ добиться желаемого результата и уверенно чувствую себя перед финалом.

Тем не менее, я не считаю себя фавориткой, учитывая, что две девушки (Соболенко и Свёнтек) стоят в рейтинге выше меня. Скорее всего, я буду считаться аутсайдером, хоть и играю сейчас в отличный теннис.

Это, наверное, самый большой финал в моей жизни. Он придаст мне больше уверенности в себе перед следующим сезоном», ‒ сказала Пегула на пресс-конференции после победы в полуфинале над Коко Гауфф.

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