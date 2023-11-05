Виктор Янчук: Джокович «обманул» Рублёва, его разнообразная игра сбила прицел Андрея

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва от серба Новака Джоковича в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Париже.

«Рублёв диктовал условия сопернику, тот еле отбивался, но всё же отбивался, не просто так он является первой ракеткой мира. У Рублёва было преимущество в подаче, он подавал километров на 20 быстрее, однако эффективность была примерно одинаковой, потому что Джокович направляет мячи значительно лучше. Андрей играл шире, заставлял Джоковича бегать глубоко вправо, влево. Первый сет он уверенно выиграл за счёт преимущества в темпе и силе.

Во втором сете Новак изменил тактику, стал больше затягивать Рублёва, давал более неудобные мячи, и в конце концов победил. В третьей партии до конца было не ясно, кто выиграет. Говоря по-простому, серб «обманул» нашего теннисиста, его разнообразная игра сбила прицел Андрея», ‒ приводит слова Янчука ТАСС.

В финале первая ракетка мира Джокович сыграет против болгарина Григора Димитрова. Начало матча запланировано на сегодня, 5 октября, 17:00 мск.