Пегула продлила серию побед после выигранного 1-го сета. У неё 3-й показатель в истории

Пятая ракетка мира 29-летняя американская теннисистка Джессика Пегула продлила невероятную статистическую серию после выхода в финал Итогового чемпионата WTA – 2023, который проходит в Канкуне (Мексика).

Напомним, в полуфинале соревнований Пегула со счётом 6:2, 6:1 обыграла чемпионку US Open – 2023, третью ракетку мира соотечественницу Кори Гауфф.

Для Джессики этот матч стал уже 51-м победным в 2023 году. Причём американка все эти матчи выигрывала при условии, если брала первый сет. WTA следила за подобными сериями с 2000 года, и серия Пегулы является третьей в данном рейтинге.

Теннисистки, одержавшие наибольшее количество побед в одном сезоне, после выигрыша первого сета:

Виктория Азаренко – 60:0 – 2012 год;

Линдсей Дэвенпорт – 53:0 – 2001 год;

Джессика Пегула – 51:0 – 2023 год.