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Алькарас: в теннисе Синнер — игрок без слабых мест, а вот в гольфе я смогу его обыграть

Алькарас: в теннисе Синнер — игрок без слабых мест, а вот в гольфе я смогу его обыграть
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Испанский теннисист Карлос Алькарас, вторая ракетка мира и двукратный чемпион турниров «Большого шлема», высказался о своём противостоянии с итальянцем Янником Синнером, четвёртой ракеткой мира.

«Выиграть очко у Синнера очень сложно. Он потрясающе играет и с форхенда, и с бэкхенда, все его удары почти идеальны. Он совершенен, это игрок без слабых мест. А вот в гольфе, уверен, я смогу его обыграть, хотя мы ещё не встречались», — приводит слова Алькараса GoTennis со ссылкой на издание Tennis World USA.

Напомним, в текущем сезоне 22-летний Янник Синнер стал победителем четырёх турниров ATP, в частности, впервые в карьере выиграл «Мастерс» (Торонто). 20-летний Карлос Алькарас, в свою очередь, стал чемпионом пяти турниров ATP, а также выиграл второй турнир «Большого шлема» в карьере — Уимблдон.

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