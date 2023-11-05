Джокович — о Димитрове: надеюсь, он сможет выиграть большие турниры

Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира, выразил надежду, что его соперник по финалу «Мастерса» в Париже, 17-я ракетка мира из Болгарии Григор Димитров, сможет выиграть большие турниры в будущем. Сегодня, 5 ноября, болгарин в двух сетах проиграл 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема».

«Я много раз оказывался в таких ситуациях, как проигрыш в финале. Мне, конечно, повезло, что я выиграл больше финалов, чем проиграл. Очень надеюсь, что Григор продолжит играть на высоком уровне. На этой неделе он показал свой лучший теннис, и я желаю ему только самого лучшего. Надеюсь, он сможет выиграть большие турниры»,— сказал Джокович в интервью на корте.

Напомним, на пути к финалу Григор Димитров одолел таких соперников, как Даниил Медведев (Россия, 3), Хуберт Хуркач (Польша, 11) и Стефанос Циципас (Греция, 5).