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Звонарёва/Зигемунд обыграли Гауфф/Пегулу и вышли в 1/2 финала Итогового турнира WTA

Звонарёва/Зигемунд обыграли Гауфф/Пегулу и вышли в 1/2 финала Итогового турнира WTA
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Российская теннисистка Вера Звонарёва и её партнёрша по парному разряду немка Лаура Зигемунд одержали победу в заключительном матче группового этапа Итогового турнира WTA. Спортсменки на тай-брейке вырвали победу у первых ракеток мира в паре американок Кори Гауфф и Джессики Пегулы. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 10:8.

Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. По ходу матча Звонарёва и Зигемунд реализовали два брейк-пойнта из шести и допустили четыре двойные ошибки. На счету Гауфф и Пегулы — два реализованных брейк-пойнта из семи и две двойные ошибки.

Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд с двумя победами и одним поражением в группе вышли в полуфинал Итогового турнира WTA со второго места. За выход в финал соревнований спортсменки поборются с парой австралийки Сторм Хантер и бельгийки Элисе Мертенс.

Итоговый чемпионат WTA (Канкун) — парный разряд. Группа Махауаль
05 ноября 2023, воскресенье. 21:25 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
К. Гауфф Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 0 8
3 		6 1 10
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
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