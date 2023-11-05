Звонарёва/Зигемунд обыграли Гауфф/Пегулу и вышли в 1/2 финала Итогового турнира WTA

Российская теннисистка Вера Звонарёва и её партнёрша по парному разряду немка Лаура Зигемунд одержали победу в заключительном матче группового этапа Итогового турнира WTA. Спортсменки на тай-брейке вырвали победу у первых ракеток мира в паре американок Кори Гауфф и Джессики Пегулы. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 10:8.

Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. По ходу матча Звонарёва и Зигемунд реализовали два брейк-пойнта из шести и допустили четыре двойные ошибки. На счету Гауфф и Пегулы — два реализованных брейк-пойнта из семи и две двойные ошибки.

Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд с двумя победами и одним поражением в группе вышли в полуфинал Итогового турнира WTA со второго места. За выход в финал соревнований спортсменки поборются с парой австралийки Сторм Хантер и бельгийки Элисе Мертенс.