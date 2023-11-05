Американская теннисистка, третья ракетка мира Кори Гауфф рассказала, чему её научил завершающийся сезон. Сегодня, 5 ноября, спортсменка сыграла свой последний матч этого сезона, уступив в парном разряде Итогового турнира WTA.

«Это сезон доказал, что у меня есть способность играть и побеждать лучших теннисистов в матчах. Последние пару дней были морально тяжёлыми, но думаю, что я постаралась изо всех сил справиться с этим. В целом, самое важное, что я поняла, — не нужно ставить слишком много на проигрыш или на одну часть сезона. Потому что всё может пойти совсем по-другому.

В следующем году, полагаю, тоже будет часть сезона, когда я тоже не буду играть. Это неизбежно. У каждого теннисиста есть такой период. Сделаю всё возможное, чтобы на этом не зацикливаться. И надеюсь, если это произойдёт, не буду слишком корить себя за это», — сказала Гауфф на пресс-конференции в Канкуне (Мексика).