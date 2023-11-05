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Пегула: думаю, что Гауфф по-прежнему является настоящим и будущим тенниса США

Пегула: думаю, что Гауфф по-прежнему является настоящим и будущим тенниса США
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Американская теннисистка Джессика Пегула, пятая ракетка мира, рассказала, как она видит своё место в теннисе США, а также поделилась мнением о том, какую роль в теннисе страны играет третья ракетка мира Кори Гауфф.

«Не знаю, какова моя роль. Это хороший вопрос. Возможно, другой американский игрок мог бы сказать мне, какая у меня роль (улыбается). Думаю, что Кори по-прежнему является настоящим и будущим тенниса США. Рада, что тоже нахожусь в топе и являюсь одним из лидеров среди американцев. Это всегда очень приятно. Вот примерно так я себя вижу. Мне нравится иметь возможность так представлять свою страну. Это большая честь, это интересно. Но ещё не уверена, какая у меня роль в этом», — сказала спортсменка на пресс-конференции Итогового турнира WTA в Канкуне (Мексика).

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