Меликар/Перес пробились в финал Итогового турнира WTA, обыграв Дабровски/Рутлифф
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Американская теннисистка Николь Меликар и её партнёрша по парному разряду австралийка Эллен Перес пробились в финал Итогового турнира WTA. В полуфинале на тай-брейке спортсменки обыграли пару канадки Габриэлы Дабровски и представительницы Новой Зеландии Эрин Рутлифф. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:7 (1:7), 10:6.
Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. По ходу матча Меликар и Перес выполнили один эйс, реализовали четыре брейк-пойнта (100%) и допустили две двойные ошибки. На счету Дабровски и Рутлифф — две подачи навылет, два реализованных брейк-пойнта из девяти и четыре двойные ошибки.
В финале Меликар и Перес поборются с победительницами матча Звонарёва (Россия)/Зигемунд (Германия) — Хантер (Австралия)/Мертенс (Бельгия).
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