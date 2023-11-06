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Меликар/Перес пробились в финал Итогового турнира WTA, обыграв Дабровски/Рутлифф

Меликар/Перес пробились в финал Итогового турнира WTA, обыграв Дабровски/Рутлифф
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Американская теннисистка Николь Меликар и её партнёрша по парному разряду австралийка Эллен Перес пробились в финал Итогового турнира WTA. В полуфинале на тай-брейке спортсменки обыграли пару канадки Габриэлы Дабровски и представительницы Новой Зеландии Эрин Рутлифф. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:7 (1:7), 10:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. По ходу матча Меликар и Перес выполнили один эйс, реализовали четыре брейк-пойнта (100%) и допустили две двойные ошибки. На счету Дабровски и Рутлифф — две подачи навылет, два реализованных брейк-пойнта из девяти и четыре двойные ошибки.

В финале Меликар и Перес поборются с победительницами матча Звонарёва (Россия)/Зигемунд (Германия) — Хантер (Австралия)/Мертенс (Бельгия).

Итоговый чемпионат WTA (Канкун) — парный разряд. 1/2 финала
05 ноября 2023, воскресенье. 22:25 МСК
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 0 6
6 		6 1 1 10
         
Николь Меликар
США
Николь Меликар
Эллен Перес
Австралия
Эллен Перес
Н. Меликар Э. Перес
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