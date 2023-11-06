Калинская выиграла турнир WTA-125 в Мидленде и вернётся в топ-100

115-я ракетка мира Анна Калинская стала чемпионкой турнира WTA-125 в Мидленде (США).

В финале Калинская обыграла 198-ю ракетку мира хорватку Яну Фетт со счетом 7:5, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. 24-летняя россиянка взяла крупнейший титул в карьере. За счёт этой победы она вернётся в топ-100 и займёт 77-ю строчку.

Отметим, что турнир в Мидленде попадает под категорию турниров серии «Челленджер». WTA-125 — второй уровень профессиональных женских теннисных турниров со сверхмалым для WTA призовым фондом. Он составил $ 115 тыс.