Калинская выиграла турнир WTA-125 в Мидленде и вернётся в топ-100
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115-я ракетка мира Анна Калинская стала чемпионкой турнира WTA-125 в Мидленде (США).
В финале Калинская обыграла 198-ю ракетку мира хорватку Яну Фетт со счетом 7:5, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. 24-летняя россиянка взяла крупнейший титул в карьере. За счёт этой победы она вернётся в топ-100 и займёт 77-ю строчку.
Отметим, что турнир в Мидленде попадает под категорию турниров серии «Челленджер». WTA-125 — второй уровень профессиональных женских теннисных турниров со сверхмалым для WTA призовым фондом. Он составил $ 115 тыс.
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