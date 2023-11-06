Джокович в девятый раз в карьере выиграл больше одного «Мастерса» за сезон
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Сербский теннисист, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович обновил свой собственный рекорд. Он в девятый раз в карьере выиграл больше одного «Мастерса» за сезон, отмечает Opta.
Второй лучший показатель в истории тенниса принадлежит Роджеру Федереру — шесть сезонов с минимум двумя победами на «Мастерсах».
Напомним, в финале соревнования Джокович, первая ракетка мира, обыграл болгарина Григора Димитрова — 6:4, 6:3. 36-летний серб второй раз в текущем сезоне стал победителем турнира категории ATP-1000. 20 августа Джокович в финале «Мастерса» в Цинциннати обыграл испанца Карлоса Алькараса.
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