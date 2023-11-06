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Звонарёва и Зигемунд вышли в финал Итогового турнира WTA в парном разряде

Звонарёва и Зигемунд вышли в финал Итогового турнира WTA в парном разряде
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Российская теннисистка Вера Звонарёва и её партнёрша по парному разряду немка Лаура Зигемунд одержали победу в полуфинале Итогового турнира WTA. Спортсменки обыграли пару Сторм Хантер (Австралия)/Элисе Мертенс (Бельгия). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 10:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. По ходу матча Звонарёва и Зигемунд реализовали четыре брейк-пойнта из девяти и допустили три двойные ошибки. На счету Хантер и Мертенс — четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх и восемь двойных ошибок.

Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд вышли в финал Итогового турнира WTA со второго места. В решающем поединке соревнований спортсменки поборются с парой американки Николь Меликар и австралийки Эллен Перес.

Итоговый чемпионат WTA (Канкун) — парный разряд. 1/2 финала
06 ноября 2023, понедельник. 00:20 МСК
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 1 10
6 		3 0 5
         
Сторм Хантер
Австралия
Сторм Хантер
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
С. Хантер Э. Мертенс
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