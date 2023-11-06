Звонарёва и Зигемунд вышли в финал Итогового турнира WTA в парном разряде

Российская теннисистка Вера Звонарёва и её партнёрша по парному разряду немка Лаура Зигемунд одержали победу в полуфинале Итогового турнира WTA. Спортсменки обыграли пару Сторм Хантер (Австралия)/Элисе Мертенс (Бельгия). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 10:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. По ходу матча Звонарёва и Зигемунд реализовали четыре брейк-пойнта из девяти и допустили три двойные ошибки. На счету Хантер и Мертенс — четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх и восемь двойных ошибок.

Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд вышли в финал Итогового турнира WTA со второго места. В решающем поединке соревнований спортсменки поборются с парой американки Николь Меликар и австралийки Эллен Перес.