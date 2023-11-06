Свёнтек поделилась ожиданиями от предстоящего финала с Пегулой на Итоговом турнире WTA

Польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась ожиданиями от предстоящего финального матча с американкой Джессикой Пегулой в финале Итогового турнира WTA.

«Джесси – отличный игрок. Она вполне заслуживает того, чтобы оказаться в финале любого турнира. Я знаю, что это будет нелегко. У нас была хорошая битва в Монреале. Есть о чем подумать. Завтра я просто сосредоточусь на себе. Она действительно крепкая и может справиться со всем морально. Я постараюсь сделать всё возможное и выложусь на 100%. Это всё, что я могу сделать», — приводит слова Свёнтек The Tennis Letter в социальной сети X (ранее твиттер).

Напомним, в полуфинале турнира Свёнтек обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:3, 6:2. Пегула, в свою очередь, за выход в финал обыграла соотечественницу Кори Гауфф со счётом 6:2, 6:1.