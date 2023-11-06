Роман Сафиуллин поднялся на шесть позиций в обновлённом рейтинге ATP

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Роман Сафиуллин поднялся в новом рейтинге на шесть позиций. Теперь он занимает 39-ю строчку. А Павел Котов теперь стал 80-м, поднявшись на две позиции. Располагающиеся в топ-50 рейтинга Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев сохранили свои позиции. Возглавляет рейтинг, как и прежде, 36-летний серб Новак Джокович.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11445.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8455.

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7200.

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5490.

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 5205.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4435.

7 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3625.

8 (9). Александр Зверев (Германия) — 3585.

9 (10). Тейлор Фритц (США) — 3500.

10 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3460.

15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2475.

35 (35). Аслан Карацев (Россия) — 1193.

39 (45). Роман Сафиуллин (Россия) — 1122.

63 (63). Александр Шевченко (Россия) — 807.

80 (82) Павел Котов (Россия) — 721.