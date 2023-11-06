Австралийка Сторм Хантер впервые возглавит рейтинг WTA в парном разряде

Австралийская теннисистка Сторм Хантер впервые возглавит рейтинг WTA в парном разряде, сообщает официальный сайт WTA.

На следующей неделе будет опубликован обновлённый рейтинг, в котором 29-летняя австралийка займёт первое место и обеспечит себе звание первой ракетки мира по итогам 2023 года. Это стало возможно благодаря тому, что действующие лидеры рейтинга Коко Гауфф и Джессика Пегула не смогли выйти в полуфинал Итогового чемпионата.

Хантер стала второй австралийкой, завершившей сезон на первом месте в парном разряде, после Саманты Стосур в 2006 году. Хантер стала третьей австралийкой в истории, поднявшейся на первую строчку рейтинга в парном разряде после Стосур и Ренне Стаббс.

В этом году Хантер выиграла два турнира серии «Мастерс» ‒ в Риме и Гвадалахаре, причём оба вместе с бельгийкой Элисе Мертенс. Кроме того, в этом году Хантер ещё дважды выходила в финал в паре с другими теннисистками ‒ в Аделаиде с Катержиной Синяковой и в Бирмингеме с Алисией Паркс.